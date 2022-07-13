Güngören'de barışmak için parka çağırdıkları çocuğu bıçakladılar

Barışmak için arkadaşlarının çağırdığı parka giden Ali B., kalabalık bir grup tarafından 6 yerinden bıçaklanıp kemerle dakikalarca darbedildi. O anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Ali B., arkadaşları ile tartışma yaşadı.

Sorunu çözmek istediklerini belirten çocuğun arkadaşları, Ali B.'yi evinin yakınlarındaki bir parka çağrıldı.

Konuşup barışmak amacıyla parka giden Ali B., kısa süre sonra farklı bir manzara ile karşı karşıya geldi.

Çocuk saldırıya uğradı

Çağıran kişilerle konuşan 14 yaşındaki çocuk, parka gelen kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.

6 yerinden bıçaklanıp darbedildi

Parktan kaçan Ali B., evinin önüne kadar gelebildi. Ancak evine giremeden saldırganlar tarafından vücudunun 6 yerinden bıçaklandı.

Çevredekilerin de müdahale etmesine de izin vermeyen grup, bıçak ve kemerle dakikalarca çocuğu darbetti.





Ali B.'ye, 26 dikiş atıldı

Vatandaşarın ihbarı üzerine, olay yerine polis ve acil servis ekibi geldi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan Ali B.'ye, 26 dikiş atıldı.

İnceleme başlatıldı

DHA'nın haberine göre; yaşanan kavgayla ilgili inceleme başlatılırken saldırı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.





"Parka gidince bir iki kişi gözüküyorlardı"



Saldırıyı anlatan Ali B., "Daha önce bir arkadaşımla aramızda husumet vardı. Kendi aramızda kapatmıştık aslında ama sonra bir arkadaş geldi. Abilik, kabadayılık amacıyla gelmiş. Ortak nokta bulmak gibi bir niyeti varmış.

Kendisini ilgilendirmeyen bir konuydu. Biz arkadaşımla konuşuyorduk, en son selamlaştık. Daha sonra bu çocuk arkadaşımın telefonundan beni aradı. Parka çağırdı ben de gittim. Parka gidince bir iki kişi gözüküyorlardı.

Sonra arkadan bir sürü kişi çıktı. Biz karşı kaldırıma geçtik, gelin konuşalım diye. Sonra abileri bana saldırmak için geldi. Ben canımı kurtarmak için kaçtım. Evin kapısının önünde birisi koşup beni tuttu.

Sonra diğerleri de geldi ve darbettiler. Biri bıçak çekti, 6 yerimden bıçakladı. 2-3 kere gidip gelip darbettiler. Sert bir şekilde yumruk attılar. Kemerlerle 15 kişi saldırdı." dedi.

"Yüreğim o videoyu izlemeye el vermedi"

Ali B.'nin babası, "Söylenecek çok şey var ama, söyleyemiyoruz. Bu işin sonuna kadar arkasında duracağız. Devletimiz zaten bu işin arkasında. Polisler araştırma yapıyor. Biz de sonuna kadar gideceğiz.

Bunu yapanlar cezası neyse sonuna kadar çekecekler. Bir insanı bu hale getirebilmek için o insan ne yapmış olmalı. Diyecek kelime bulamıyorum. Video çekmişler ben izleyemedim. Yüreğim o videoyu izlemeye el vermedi. Konuşurken bile tuhaf oluyorum." ifadelerini kullandı.