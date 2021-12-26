Güngören’de belediye işçileri, hatalı park eden aracı iterek yolu açtı

Güngören’de belediye işçileri, hatalı park eden aracı iterek yolu açtı

Hatalı park eden bir hafif ticari araç nedeniyle yollarına devam edemeyen belediye işçileri, aracı iterek yolu açtı.

İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde bulunan bir sokakta, dün gece saatlerinde, belediye temizlik aracı hatalı park sebebiyle öağdur oldu.

Hatalı şekilde park edilmiş hafif ticari araç, belediye aracının ilerlemesini engelledi. Hafif ticari aracın sürücüsü ortaya çıkmayınca, işçiler çözüm arayışına girdi.

KAMERAYA YANSIDI

4 kişilik temizlik görevlisi hafif ticari araca yaslandı. Hep birlikte aracı kaldırıp indiren işçiler, bu yöntemle yolu açtı. İşçilerin o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güngören’de belediye işçileri, hatalı park eden aracı iterek yolu açtı ViDEO