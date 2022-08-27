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Güngören'de çaldıkları çelik kasayı, karton kutuyla taşıdılar

Güngören'de çaldıkları çelik kasayı, karton kutuyla taşıdılar

Bir iş yerine girerek, para dolu kasayı çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.