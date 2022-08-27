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    Güngören'de çaldıkları çelik kasayı, karton kutuyla taşıdılar

    Bir iş yerine girerek, para dolu kasayı çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
    • 27.08.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 12:05
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    Güngören'de çaldıkları çelik kasayı, karton kutuyla taşıdılar

    İstanbul’un Güngören ilçesindeki bir diş laboratuvarına giren hırsızlar, içerde bulunan kasayı açamayınca taşıyarak çaldı.

    Sabah iş yerini açan çalışanlar, çelik kasanın yerinde olmadığını görünce polise haber verdi.

    Kasada 500 bin lira vardı

    Kasanın içinde yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi.

    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, 15 Haziran'da iş yerine gelen 4 hırsızın güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti.

    İçinde 500 bin lira bulunan çelik kasayı karton kutuya koyup çaldılar VİDEO

    Önce eşkal ardından kimlikleri belirlendi

    Görüntülerde hırsızların kasayı karton kutuya koyarak binadan çıkardıkları görüldü.

    Polis şüphelilerin önce eşkallerini ardından yaptıkları çalışmayla kimliklerini belirledi.

    Önceki gün düzenlenen operasyonla şüpheliler Davut A. (29), İbrahim A. (30), İslam H.K. (19) ve Aytuğ A.D. (21) gözaltına alındı.

    Güngören de çaldıkları çelik kasayı, karton kutuyla taşıdılar #1

    Suç dosyaları kabarık

    Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Davut A.'nın daha önceden 27, İbrahim A.'nın 56 suç kaydı olduğu belirlendi.

    DHA’nın haberine göre şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Güngören de çaldıkları çelik kasayı, karton kutuyla taşıdılar #2

    Güngören de çaldıkları çelik kasayı, karton kutuyla taşıdılar #3

    Güngören de çaldıkları çelik kasayı, karton kutuyla taşıdılar #4


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