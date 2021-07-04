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    Güngören’de çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu

    4 katlı binanın çatısının bir bölümü şiddetli rüzgarın etkisi ile büyük bir gürültü ile yıkıldı. Kaldırımda duran şahıs, çatıdan düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 13:42
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    Güngören’de çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu

    İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Merter’de şiddetli rüzgar etkili oldu.

    Fatih Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısından parçaların kopacağını gören bir şahıs, uzun süre çatıya baktı.

    Şahsın bölgeden uzaklaşmasının hemen ardından, çatının bir bölümü büyük bir gürültü ile kaldırıma düştü.

    KAMERAYA YANSIDI

    Şahıs uzaklaşarak kendini son anda kurtardı.

    Alt katta bulunan esnaf büyük korku yaşadı.

    O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Güngören’de çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu VİDEO

    Güngören’de çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu #1

    Güngören’de çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu #2

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