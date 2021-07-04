Haberler

3. Sayfa Haberleri

Güngören’de çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu

Güngören’de çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu

4 katlı binanın çatısının bir bölümü şiddetli rüzgarın etkisi ile büyük bir gürültü ile yıkıldı. Kaldırımda duran şahıs, çatıdan düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.