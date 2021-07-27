Balkonda meydana gelen derin çatlaklara önlem olarak demir direkle destek yapıldı. Ortaya çıkan manzara, çevredeki vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada, yıllar içinde oluşan çatlaklar büyüdü.

İlk katta bulunan balkondaki çatlaklar tehlikeli boyuta ulaştı.

Bina sakinleri, balkonun yıkılma tehlikesine karşı demir direkle destek yaptı.

İşlek caddede yer alan binada oluşan görüntü, çevredeki vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

“1999’DAN ÖNCEKİ BÜTÜN BİNALAR ÇÜRÜK”

Binanın bulunduğu caddede esnaf olan Yüksel Öztürk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Zamanla diğer balkonlara etki yapar mı bilmiyorum. Üstteki balkonda çatlaklar oluşmuştu ama 1999'dan önceki bütün binalar çürük. Kentsel dönüşüm de bu bölgeye geldi. Belediye başkanı 'müracaat edin biz elimizden geleni yapacağız' dedi ama binadakiler ne diyor bilmiyorum.

Güngören’de çatlak oluşan balkona demir direkli önlem ViDEO







“KİMSE KENDİNİ RİSKE ATMAMALI”

Kız kardeşim 4 sene önce buradaki evini satıp gitti. Bina sakinleri ne durumda bilmiyorum. Yarın buranın ne olacağı belli değil yıkılması lazım, içindekiler de insan. Kendi hayatlarını kurtarmaları lazım kimse kendi riske atmamalı."