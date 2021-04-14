Yük indiren sürücünün park halindeki aracından cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'taki tekstil atölyesine malzeme getiren Hasan Hüseyin Önal, hafif ticari aracını sokak üzerinde park etti.

Cep telefonunu araçta bırakan Önal, getirdiği malzemeleri iş yerine taşımaya başladı.

ARAÇTAKİ TELEFONU ÇALIP KAÇTI

O sırada aracın yanına soğukkanlılıkla yaklaşan bir kişi, kapıyı açıp cep telefonunu çalarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören'de cep telefonu hırsızlığı VİDEO