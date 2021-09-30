Güngören’de, CHP’li belediye meclis üyesi ofisinde ölü bulundu

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Önderoğlu, Güngören’deki ofisinde, elbise askısında boynundan iple asılı halde ölü bulundu.

İstanbul Güngören ilçesinde bağlı Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak’ta, CHP Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Önderoğlu (62) ofisinde ölü olarak bulundu.

Bir süredir kendisinden haber alamayan yakınları, ofise gidip kapıyı kırınca, Önderoğlu’nun elbise askında boynunda ip ile asılı halde olduğunu gördü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede çalışmalar başlatan polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Önderoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Önderoğlu’nun olay yerindeki yakınları, sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ali Rıza Önderoğlu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Güngören’de, CHP’li meclis üyesi ofisinde ölü bulundu VİDEO

