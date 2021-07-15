Güngören'de ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı

Ehliyeti olmayan Sevim Ekinci'nin çarptığı 20 yaşındaki Sedat Barlak, olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Sevim Ekinci, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaldırıma çıkan otomobil daha sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Sedat Barlak'a çarptı.

ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Savrulan otomobil yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle havada savrulan Barlak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Güngören'de ehliyetsiz sürücü dehşeti

SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Aracı kullanan Sevim Ekinci'nin kaza sonrası araçtan inerek yanındaki O.Ç. ile yer değiştirdiği iddia edildi. Ehliyetsiz sürücü Ekinci gözaltına alınırken, Barlak'ın 1 hafta sonra askere gideceği öğrenildi.

Öte yandan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

"ARABA KULLANMAYI ÖĞRENİYORMUŞ"

Kaza ile ilgili konuşan Yasin Arda Yıldırım, “Halı sahada oturuyorduk, bir ses geldi. Koşarak geldik buraya, çocuğun kafası lastikle kaldırım arasına sıkışmış. Bir tane kadın araba sürmeyi öğreniyormuş. Çok hızlı gelmiş. Buradan bariyeri aşıp çocuk oradan yürürken kafasıyla kaldırım birbirine girmiş.” dedi.

Baran Öner ise “Araç şuradan geliyor büyük ihtimalle, 80-90’la hızını alamıyor kaldırıma çıkıyor. Zaten kaldırıma çıktığı gibi uçuyor. Sağdan gelen araçla çarpışıyor. Bu yoldan 80-90’la da gelmezsin ya." dedi.