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Bankadan 1 milyon lira para çeken şahsın çantasını alarak kaçan kapkaççılar, esnafların kovalaması üzerine izlerini kaybettirerek kayıplara karıştı.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı İnönü Caddesi'nde bankadan para çeken bir kişi, otomobiline yöneldiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından gasbedildi.

İçinde yaklaşık 1 milyon lira olan çantayı alan şüpheliler, otomobille kaçmaya çalıştı.

ESNAF PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Çanta sahibinin bağrışlarını duyan esnaf, dükkanlarından çıkarak, kaçanları durdurmaya çalıştı. Otomobille olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler, önlerindeki minibüsün durması üzerine otomobilden inerek olay yerinden kaçtı.

Gasp ve kovalama anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Güngören'de esnaf kapkaççıları kovaladı ViDEO