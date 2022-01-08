Mağazasını açmak üzere olan bir esnaf silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için harekete geçti.

İstanbul Güngören Merter'de otomobilinden inerek mağazasını açmak isteyen 42 yaşındaki Mehmet Tekin, yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.

Tekin'i bir saat boyunca mağazanın karşısındaki bir alanda bekleyen saldırgan, arkasından yaklaşıp bacağına doğru 2 el ateş edip kaçtı.

İLK YARDIMI ESNAF YAPTI

Saldırıda yaralanan Tekin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredeki esnaf, Tekin'e ilk yardımı yaptı. Bazı esnaf pantolon kemeriyle yaralının bacağına tampon yaparak kan kaybetmesini önledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güngören'de esnafa silahlı saldırı kameraya yakalandı

KAVAL KEMİĞİNDE KIRIKLAR OLUŞTU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri firari saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bacağına isabet eden mermilerle kaval kemiğinde kırıklar oluşan Mehmet Tekin'in ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tekin'e yapılan silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"KEMERLE BACAĞINA TAMPON YAPTIK"

Olayın meydana geldiği sokaktaki esnaftan yaralıya ilk müdahale edenlerin biri Ahmet Korkunç, "Sabah dükkanda kahvaltı yapıyorduk. İki el silah sesi duyduk. Kapıya çıkınca Mehmet abiyi burada yatarken gördük. Diğer tarafa doğru da biri kaçıyordu, kim olduğunu anlayamadık. Hemen yaralının yanına gidip, kemerle bacağına tampon yaptık. Yakınlarıyla en son konuştuğumuzda kaval kemiğinden ameliyat oluyormuş. Saldırgan köşede bekliyor, Mehmet abi dükkanı açarken gelip iki el sıkıyor. Orada yaklaşık 45 dakika beklerken kahvaltısını yapıyor, çok rahat bir şekilde Mehmet abiyi vuruyor." diye konuştu.