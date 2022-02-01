Hırsızlık için girdiği evde yakalanan şüpheli, dışarı çıkarılarak mahallenin gençleri tarafından dayak yedi.

İstanbul'un Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde yaşanan olayda, hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından yakalanan şüpheli dışarı çıkartıldı.

Durumdan haberdar olan mahallenin gençleri, sopalarla şüpheliyi öldüresiye dövdü.

MAHALLELİDEN HIRSIZA DAYAK

Yediği feci dayağın ardından gençlerin elinden kurtulan şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilmesiyle gelen polis ekipleri çalışma yaparken, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"KAVGAYI DUYDUM AMA NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Mahalle sakini Hüseyin Çiten, "Burada bir kavga oldu. Hırsızı yakalayıp dövdüler diye bir şeyler duyduk. Çok fena dövdüler" derken, mahalle sakini kadın ise, "Kavgayı duydum ama ne olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

Güngören'de eve giren hırsızı mahalleli dövdü VİDEO















