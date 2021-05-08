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- Güngören'de feci motosiklet kazası kamerada
Güngören'de feci motosiklet kazası kamerada
Güngören'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 08.05.2021 - 09:49
- Güncelleme : 08.05.2021 - 10:09
İstanbul'un Güngören ilçesi Abdi İpekçi Caddesi'nde seyir halindeki motosikletle, yan yoldan caddeye çıkan otomobil çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Feci kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Güngören'de feci motosiklet kazası kamerada ViDEO