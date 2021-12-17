11 yaşındaki çocuk hırsız, yolda yürüyen Cebrail Akgün'ün mağazaya teslim etmesi gereken 9 bin doları, arkasından gelerek kestiği çantadan çaldı.

İstanbul Güngören'de esnafın mallarını alıcıya götürüp ücretlerini tahsil eden Cebrail Akgün'e, cadde üzerinde yürüdüğü sırada arkasından 11 yaşındaki küçük çocuk yaklaştı.

ÇANTANIN İÇİNDEKİ 9 BİN DOLARI ÇALDI

Çocuk yaştaki hırsız, Cebrail Akgün'ün çantasını keserek içindeki 9 bin doları çaldı. Hırsız, parayı pantolonun cebine koyduktan sonra koşarak uzaklaştı.

Cebrail Akgün ise, olan bitenden habersiz yoluna devam etti. Akgün, parayı teslim etmek üzere gittiği esnafın yanında durumu fark etti.

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayın ardından hırsızlığa uğradığını fark eden Akgün, polise giderek şikayetçi oldu.

"MAĞAZANIN PARASINI ÇEKTİM"

Yaşanan hırsızlığın ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüphelinin, farklı suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yaşadığı olayı anlatan Cebrail Akgün, "Handan çıktım, diğer mağazanın parasını verecektim. Gelirken takılıyor peşime. Çantayı açıyor 9 bin doları aldığı gibi kayboluyor ortalıktan. 11 yaşındaki bir çocuk geldi çaldı. Ben bu parayı 1 senede ödeyemem." diye konuştu.

Güngören'de hırsız çantadaki 9 bin doları çaldı VİDEO



"NASIL ÖDEYECEĞİZ BİLMİYORUM"

Esnaf Şahin Altunay, "Bu çocuk daha 11 yaşında. Bu işi yapıyor. 9 bin dolar, 150 bin lira gibi bir rakam ediyor. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz. Karakolda 400'e yakın suç kaydı var dediler." dedi.

































