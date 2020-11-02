Mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, gözaltına alınmamak için yol ortasında soyundu. Güvenlik görevlileri ve bekçiler zor anlar yaşadı.

Geçen çarşamba akşam saatlerinde İstanbul Güngören'deki bir alışveriş merkezinde yaşandı.

Mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, mağaza çalışanlarıyla tartıştıkları sırada soyunmaya başladı. Bunun üzerine, çalışanlar alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

Güvenlik görevlilerince dışarıya çıkarılan şüpheli üç kadın, bu kez de Güngören'in en işlek caddelerinden biri olan Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde soyunmaya başladı.

SOKAK ORTASINDA SOYUNDULAR

Kadınlardan biri hamile olduğunu iddia ederek yere yatarken, diğer iki kadın üzerlerindeki giysileri çıkardı.

Güngören'de hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyundu VİDEO



BEKÇİ MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada, caddede devriye görevi yapan bekçiler olayı fark ederek müdahale etti.

ZOR ANLAR YAŞANDI

Trafiği birbirine katan kadınlar, hem güvenlik görevlilerine hem de bekçilere zor anlar yaşattı.













