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- Güngören'de hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyundu
Güngören'de hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyundu
- DHA
- 02.11.2020 - 10:49
- Güncelleme : 02.11.2020 - 12:25
Geçen çarşamba akşam saatlerinde İstanbul Güngören'deki bir alışveriş merkezinde yaşandı.
Mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, mağaza çalışanlarıyla tartıştıkları sırada soyunmaya başladı. Bunun üzerine, çalışanlar alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinden yardım istedi.
Güvenlik görevlilerince dışarıya çıkarılan şüpheli üç kadın, bu kez de Güngören'in en işlek caddelerinden biri olan Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde soyunmaya başladı.
SOKAK ORTASINDA SOYUNDULAR
Kadınlardan biri hamile olduğunu iddia ederek yere yatarken, diğer iki kadın üzerlerindeki giysileri çıkardı.
Güngören'de hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyundu VİDEO
BEKÇİ MÜDAHALE ETTİ
Bu sırada, caddede devriye görevi yapan bekçiler olayı fark ederek müdahale etti.
ZOR ANLAR YAŞANDI
Trafiği birbirine katan kadınlar, hem güvenlik görevlilerine hem de bekçilere zor anlar yaşattı.