Güngören'de iki kişiye çarpan otomobil kamerada

Kiralık otomobille kırmızı ışıkta geçip yabancı uyruklu iki şahsa çarpan şahıslar, yaya olarak kaçtı.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde kiraladıkları lüks otomobille hızla giden iki kişi, ışık ilhlali yaptı.

Yan yoldan önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü o sırada yol kenarında yürüyen Suriye uyruklu Abdurrahman Kermatli (23) ve Mahmoud Jonadı'ya (25) çarptı.

ARACI BIRAKIP KAÇTILAR

Abdurrahman Kermatli havaya savrulurken, Mahmoud Jonadı otomobil ile duvar arasına sıkıştı. Kazanın hemen ardından çevrede bulunanlar sıkışan kişiyi kurtarmaya çalışırken lüks otomobilden inen iki kişi de kalabalık arasından kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

"ÇALIŞAMAZ HALE GELDİK"

Arkadaşlarının evinde yatarak iyileşmeye çalışan Abdurrahman Kermatli, "Biz yemek almaya yürüyorduk. Araba hızla gelip bize vurdu. Biz yere düştük adamlar kaçtı gitti, bize yardım etmediler. Şu an çalışamıyorum." dedi.

Mahmoud Jonadı ise "Durumum iyi değil, her tarafım ağrıyor, lavaboya yürüyemiyorum. İki dişim kırılmış. Bizim ailemiz Suriye'de, çalışıp onlara para gönderiyoruz. Biz şimdi en az bir ay oturacağız." dedi.

"YAYALARIN YÜRÜDÜĞÜ YOLDA HIZ YAPILMAZ"

Kaza sonrası yaralılara yardım eden esnaf Nevzat Ocak, "Çocukların durumları kötü. Vuranlar kaçtı. Sokağa çıkma kısıtlamasında trafik yok ona rağmen yayaların yürüdüğü yolda yüz kilometre hız yapılmaz." dedi.

Öte yandan feci kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi.