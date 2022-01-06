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    Güngören’de, iş arkadaşı tarafından takip edilen genç kızın taciz iddiası

    Dün akşam saatlerinde, iş arkadaşını takip edip evinin girişinde tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli İbrahim H.D., genç kızın bağırmasıyla gelen mahalle sakinleri tarafından polise teslim edildi.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 11:15
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    Güngören’de, iş arkadaşı tarafından takip edilen genç kızın taciz iddiası

    İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde, iddiaya göre dün akşam saatlerinde İbrahim H.D. isimli şahıs, mesai bitiminde aynı iş yerinde çalıştığı genç kızı evine kadar takip etti.

    Genç kız, evinin girişinde taciz edildiği gerekçesiyle bağırmaya başladı.

    MAHALLE SAKİNLERİ YAKALADI

    Sesleri duyarak gelen mahalle sakinleri, İbrahim H.D.'yi yakaladı.

    POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, İbrahim H.D.'yi polis merkezine götürdü.

    İbrahim H.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Güngören’de, iş arkadaşı tarafından takip edilen genç kızın taciz iddiası ViDEO

    Güngören’de, iş arkadaşı tarafından takip edilen genç kızın taciz iddiası #1

    Güngören’de, iş arkadaşı tarafından takip edilen genç kızın taciz iddiası #2

    Güngören’de, iş arkadaşı tarafından takip edilen genç kızın taciz iddiası #3

    Güngören’de, iş arkadaşı tarafından takip edilen genç kızın taciz iddiası #4


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