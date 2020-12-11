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    Güngören'de, kamyonetten telefon çalan şüpheli kamerada

    Park halindeki kamyonetten cep telefonu çalıp kaçan şüphelinin yakalanması için polis, kamera kayıtlarını inceledi.
    • DHA
    • 11.12.2020 - 10:11
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 11:33
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    Güngören'de, kamyonetten telefon çalan şüpheli kamerada

    Dün saat 14.00 sıralarında İstanbul Güngören Sanayi Sitesi Mahallesi'nde bir kamyonet, dükkan önüne park yaptı.

    Dükkanın önünde yük indirmek için park edilen 34 UK 4130 plakalı kamyonetin yanına bir kişi yaklaştı.

    Aracın kapılarının açık olduğunu fark eden kişi, çevrede kimsenin olmamasından yararlanarak kapıyı açtı.

    TELEFON ÇALDI

    Şüpheli, daha sonra aracın içinde bulunan Erman Uluğ'a ait telefonu çalıp, kaçtı. Araca geldiğinde telefonunun olmadığını gören Uluğ, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.

    Güngören'de, kamyonetten telefon çalan şüpheli kamerada ViDEO

    Güngören de, kamyonetten telefon çalan şüpheli kamerada #1

    HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, park halindeki araca yaklaşıp, telefonu aldıktan sonra uzaklaştığı görülüyor.

    Güngören de, kamyonetten telefon çalan şüpheli kamerada #2

    Güngören de, kamyonetten telefon çalan şüpheli kamerada #3

    Güngören de, kamyonetten telefon çalan şüpheli kamerada #4

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