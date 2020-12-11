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- Güngören'de, kamyonetten telefon çalan şüpheli kamerada
Güngören'de, kamyonetten telefon çalan şüpheli kamerada
- DHA
- 11.12.2020 - 10:11
- Güncelleme : 11.12.2020 - 11:33
Dün saat 14.00 sıralarında İstanbul Güngören Sanayi Sitesi Mahallesi'nde bir kamyonet, dükkan önüne park yaptı.
Dükkanın önünde yük indirmek için park edilen 34 UK 4130 plakalı kamyonetin yanına bir kişi yaklaştı.
Aracın kapılarının açık olduğunu fark eden kişi, çevrede kimsenin olmamasından yararlanarak kapıyı açtı.
TELEFON ÇALDI
Şüpheli, daha sonra aracın içinde bulunan Erman Uluğ'a ait telefonu çalıp, kaçtı. Araca geldiğinde telefonunun olmadığını gören Uluğ, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.
Güngören'de, kamyonetten telefon çalan şüpheli kamerada ViDEO
HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, park halindeki araca yaklaşıp, telefonu aldıktan sonra uzaklaştığı görülüyor.