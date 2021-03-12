İki sürücü arasında çıkan kavgaya sürücülerden birinin yakınları da karışınca ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı kullanarak tarafları ayırmak zorunda kaldı.

İstanbul’un Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde Orhan Caddesi üzerinde iki aracın karıştığı kaza sonrası sürücüler arasında kavga çıktı.

Sürücülerden birinin yakınları da olay yerine gelince kavga büyüdü.

POLİS BİBER GAZI KULLANMAK ZORUNDA KALDI

Çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı.

Polisin uyarılarına aldırış etmeyen taraflar kavgaya devam edince ekipler biber gazı kullandı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından kavga sona erdi.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

İki taraf arasında yaşanan tartışma ve polisin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki taraf kavga ederken, sürücülerden birinin yakınlarının olay yerine geldiği anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise polis ekiplerinin biber gazı kullanarak, kavgayı ayırdığı görülüyor.

Güngören'de kaza sonrası kavgayı polis biber gazıyla ayırdı VİDEO