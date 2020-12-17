Güngören'de husumetli oldukları şahsı hedef alan zanlılar kuaföre kurşun yağdırdı.

İstanbul'un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir erkek kuaföründe yaşanan olayda, silahlı 3 zanlı, berberde tıraş olan husumetli oldukları Ali M. isimli şahsı vurmak için kuaföre geldi.

AYAĞINDAN VURULDU

Sırayla kuaförün dışından silahlarını ateşleyen zanlılar, Ali M.'yi ayağından yaraladı.

Yaralı şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sırasında kuaförde yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı.

Güngören'de kuaföre silahlı saldırı kamerada ViDEO