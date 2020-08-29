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    Güngören'de kuyumcudan 10 kilo altın çalındı

    Kuyumcuyu giren üç hırsız yaklaşık 10 kilo altın ve bir miktar pırlantayı çalarak, vatandaşın fark etmesiyle kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 09:29
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    Güngören'de kuyumcudan 10 kilo altın çalındı

    İstanbul'un Güngören ilçesine araçla gelen iki kişi, bir kuyumcunun etrafında keşif yaptıktan sonra dükkanın kepengini kırarak olay yerinden uzaklaştı.

    Daha sonra kimliği henüz belirlenemeyen başka 3 kişi siyah bir araçla geldi. Hırsızlardan 1’i araçta beklerken, diğer 2’si kuyumcuya girdi.

    MAHALLELİ FARK EDİNCE KAÇTILAR

    2 hırsız kısa sürede vitrindeki ve kasadaki altın ile pırlantaları alarak, araca taşımaya başladı. Bu sırada sabah namazı için kalkan mahalle sakinlerinden biri durumu fark ederek, hırsızlara bağırmaya başladı.

    Vatandaşın bağırmasıyla panikleyen hırsızlar çaldıkları altın ve pırlantayı arabaya koyarken, kasayı sokağa atıp arabaya binerek, olay yerinden kaçtı.

    Güngören’de kuyumcudan 10 kilo altın çalındı

    10 KİLO ALTIN ÇALINDI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi, güvenlik kamerası ve delil çalışması yaptı.

    Yapılan incelemenin ardından hırsızların yaklaşık 10 kilo altın ve miktarı henüz belirlenemeyen pırlanta çaldığı tespit edildi.

    Güngören de kuyumcudan 10 kilo altın çalındı #1

    Güngören de kuyumcudan 10 kilo altın çalındı #2

    Güngören de kuyumcudan 10 kilo altın çalındı #3

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