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    Güngören'de merdivenden düşen kişinin telefonundan duman çıktı

    Merter'de buz tutan merdivenlerden düşen adamın arka cebindeki telefonundan dumanlar yükseldi. Ayağa kalkarak dumanları fark eden adam, panikle telefonunu fırlattı.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 14:09
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    Güngören'de merdivenden düşen kişinin telefonundan duman çıktı

    Güngören'in Merter Mahallesi'nde yoğun kar yağışı sonrası yerler buz tuttu.

    Merdivenlerden inen bir kişi ise kayganlaşan basamaklarda dengesini kaybederek düştü.

    ARKA CEBİNDEKİ TELEFONUNDAN DUMAN ÇIKTI

    Düşen kişinin arka cebinde bulunan telefondan dumanlar yükseldi. Ayağa kalkan adam, telefonunun patlamasından korakar panik içerisinde yere fırlattı.

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan panik anları ise bölgede bulunan iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

    Güngören'de merdivenden düşen kişinin telefonundan duman çıktı VİDEO

    Güngören de merdivenden düşen kişinin telefonundan duman çıktı #1

    Güngören de merdivenden düşen kişinin telefonundan duman çıktı #2

    Güngören de merdivenden düşen kişinin telefonundan duman çıktı #3

    Güngören de merdivenden düşen kişinin telefonundan duman çıktı #4


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