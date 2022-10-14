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    Güngören'de minibüsteki yolcu dışarı sarkarak yolculuk yaptı

    Sabah saatlerinde önüne gelen her yolcuyu aracına alan şoför, tehlikeye davetiye çıkardı. Kapısı kapanmayan minibüs sefere devam ederken bir yolcunun elindeki poşetle dışarı sarktığı görüldü.
    • 14.10.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 09:46
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    Güngören'de minibüsteki yolcu dışarı sarkarak yolculuk yaptı

    Kapasitenin üzerinde yolcu taşıyan toplu ulaşım araçlarından tehlikeli manzaralar gelmeye devam ediyor.

    Bu kez görüntülerin adresi İstanbul Güngören...

    Merter istikametie doğru sefer yapan bir yolcu minibüsü, sabah saatlerinde sefere çıktı.

    Açık kapıyla yola devam etti

    İşe ve okula gitmek için dolu, boş ayırmaksızın ulaşım aracını tercih eden yolcular, araç içerisinde adeta sıkıştı.

    Yoğun kalabalık nedeniyle kapısı kapanmayan kapı bu şekilde yolculuğa devam etti.

    Tehlikeye davetiye çıkardılar

    Bu sırada 2 yolcu açık kapıdan sarkarken düşmemek için de yoğun çaba sarf etti.

    Öte yandan bir yolcunun da dışarı sarkıttığı poşetin yola sürünerek tehlikeye davetiye çıkardığı görüldü.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın aktarımına göre; minibüs şoförünün, yolcuların hayatlarını ve trafiği tehlikeye atan akıldışı görüntüsü, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Güngören'de minibüsteki yolcu dışarı sarkarak yolculuk yaptı ViDEO

    Güngören de minibüsteki yolcu dışarı sarkarak yolculuk yaptı #1

    Güngören de minibüsteki yolcu dışarı sarkarak yolculuk yaptı #2

    Güngören de minibüsteki yolcu dışarı sarkarak yolculuk yaptı #3

    Güngören de minibüsteki yolcu dışarı sarkarak yolculuk yaptı #4

    Güngören de minibüsteki yolcu dışarı sarkarak yolculuk yaptı #5


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