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- Güngören’de, oğlunu ekmek bıçağı ile kovalayan baba kamerada
Güngören’de, oğlunu ekmek bıçağı ile kovalayan baba kamerada
Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir baba, oğlunu ekmek bıçağı ile kovaladı. Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
- 16.05.2022 - 11:42
- Güncelleme : 16.05.2022 - 11:50
İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta, kavga eden baba ve oğlu bir anda ortalığı karıştırdı.
Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede ekmek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Babasından kaçtı, markete sığındı
DHA’nın haberine göre; baba sopa ve ekmek bıçağı ile oğlunun peşine düşerken, markete sığınan şahıs çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu.
Mahalleli tarafından sakinleştirilen baba ve oğlu polis merkezine götürüldü.
Güngören’de, oğlunu ekmek bıçağı ile kovalayan baba kamerada
Olay anı kamerada
Taraflar, şikayetleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Olaydan geriye cep telefonu kamerasıyla çekilmiş görüntüler kaldı.