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    Güngören’de, oğlunu ekmek bıçağı ile kovalayan baba kamerada

    Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir baba, oğlunu ekmek bıçağı ile kovaladı. Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
    • 16.05.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 11:50
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    Güngören’de, oğlunu ekmek bıçağı ile kovalayan baba kamerada

    İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta, kavga eden baba ve oğlu bir anda ortalığı karıştırdı.

    Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede ekmek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

    Babasından kaçtı, markete sığındı

    DHA’nın haberine göre; baba sopa ve ekmek bıçağı ile oğlunun peşine düşerken, markete sığınan şahıs çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu.

    Mahalleli tarafından sakinleştirilen baba ve oğlu polis merkezine götürüldü.

    Güngören’de, oğlunu ekmek bıçağı ile kovalayan baba kamerada

    Olay anı kamerada

    Taraflar, şikayetleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    Olaydan geriye cep telefonu kamerasıyla çekilmiş görüntüler kaldı.

    Güngören’de, oğlunu ekmek bıçağı ile kovalayan baba kamerada #1

    Güngören’de, oğlunu ekmek bıçağı ile kovalayan baba kamerada #2

    Güngören’de, oğlunu ekmek bıçağı ile kovalayan baba kamerada #3


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