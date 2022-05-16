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Güngören’de, oğlunu ekmek bıçağı ile kovalayan baba kamerada

Güngören’de, oğlunu ekmek bıçağı ile kovalayan baba kamerada

Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir baba, oğlunu ekmek bıçağı ile kovaladı. Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.