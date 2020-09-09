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    Güngören'de otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı

    Yolun karşısına geçmek isteyen otomobil ile tramvayın çarpışması sonucu araç sürücüsü yaralandı.
    • AA
    • 09.09.2020 - 15:42
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    Güngören'de otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı

    İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Karadeniz Caddesi'nde, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 ES 3774 plakalı araç ile Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay çarpıştı.

    1 YARALI

    Kazada savrulan otomobil, tramvay ile ketener direği arasında sıkışırken, ihbar  üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kaza sonrası bölgede trafik yoğunlaşırken sıkışan araç itfaiyenin yardımıyla çekiciye yüklendi. Tramvayın da çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

    Güngören'de otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı

    Güngören de otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı #1

    Güngören de otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı #2

    Güngören de otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı #3

    Güngören de otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı #4

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