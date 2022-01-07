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Güngören'de serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak

Güngören'de serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak

İstanbul Güngören'de takip ettiği iş arkadaşını evinin girişinde taciz ettiği iddia edilen ve asli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, genç kızın yakınları tarafından darbedildi.