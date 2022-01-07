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    Güngören'de serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak

    İstanbul Güngören'de takip ettiği iş arkadaşını evinin girişinde taciz ettiği iddia edilen ve asli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, genç kızın yakınları tarafından darbedildi.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 00:17
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 00:19
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    Güngören'de serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak

    İstanbul'un Güngören ilçesi merkez Mahallesi'nde, önceki gün, iddiaya göre İbrahim H.D., takip ettiği iş arkadaşını evinin girişinde taciz etti. Genç kadının bağırması üzerine İbrahim H.D. mahalle sakinleri tarafından yakalanıp, darbedildikten sonra çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İbrahim H.D., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    GENÇ KIZIN YAKINLARI DARBETTİ

    Taciz edildiği iddia edilen genç kadının yakınları, akşam saatlerinde serbest kalan şüphelinin evinin önüne geldi. Burada bir süre bekleyen grup, gelince yakaladıkları İbrahim H.D.'yi dövmeye başladı.

    Çevredekilerin araya girmesiyle yaralı olarak kurtarılan İbrahim H.D., çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin hastanedeki tedavisi sürerken polis soruşturmayı sürdürüyor.

    Güngören'de serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak VİDEO

    Güngören de serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak #1


    Güngören de serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak #2

    Güngören de serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak #3


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