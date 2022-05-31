Güngören'de şüpheli ölüm: 5'inci kattan düştü

Kocasıyla kavga ettiği öne sürülen Saadet Polat, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Saadet Polat (55), dün akşam saatlrinde 5'inci kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Olay üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleli: Geceye kadar eşiyle kavga etti

Mahalle sakinleri, Saadet Polat'la eşi Hüseyin Polat'ın gün boyunca kavga ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine Hüseyin Polat gözaltına alındı. Şüpheli, eşinin tartışma üzerine pencereden atladığını söyledi.

"Oğlu 'babam attı, tutuklayın' demiş"

Bölgede yaşayan vatandaşlardan biri ise DHA'ya konuşarak "Oğlu dün akşam 'Babam attı, tutuklayın, kaçmasın' demiş. Bütün gün kavga ettiklerini komşuları duymuş. Düştü diyorlar, eşi attı diyorlar. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Kadına olan şiddete artık dur denilmesi gerekiyor." dedi.