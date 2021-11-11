Güngören'de tartıştığı ev arkadaşını öldüren şahıs yakalandı

Birlikte yaşayan ev arkadaşları arasında çıkan tartışmada Ethem Küçükdal, ev arkadaşı Ramazan Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü. Küçükdal yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Güngören ilçesindeki Gençosman Mahallesi'nde, dün akşam saat 22.30 sıralarında 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan Ramazan Yılmaz ve Ethem Küçükdal isimli iki arkadaş arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından dışarı çıkan Ramazan Yılmaz, eve tekrar girmek istedi ancak ev arkadaşı kapıyı açmadı.

Kapıda kalan Ramazan Yılmaz, eline aldığı taşı yaşadığı evin penceresine atarak ev arkadaşı Ethem Küçükdal'ı dışarı çağırdı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Duruma sinirlenen Ethem Küçükdal da dışarı çıkarak ev arkadaşını göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yılmaz, kanlar içinde yere yığılırken Ethem Küçükdal kaçtı.

KURTARILAMADI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, çevredeki vatandaşlardan bilgi alarak, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olay sonrası kaçan Ethem Küçükdal, bir süre sonra gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





















