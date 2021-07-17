Güngören'de tekstil işçisinin öldürüldüğü kavga anı kamerada

19 yaşındaki işçinin ölümü, lise öğrencisinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya karıştıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Kavga, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul’un Güngören ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde 7 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda tekstil işçisi olan Recep Y. (19) yolda kavga ettiği kişiler tarafından vurularak öldürüldü.

Olay sırasında lise öğrencisi K.N.O. (16) hafif şekilde yaralandı.

Cinayetle ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırının hemen ardından Furkan Ö. polis tarafından yakalandı.

TABANCA LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Ardından sürdürülen operasyonlarda Doğan Ç. (18), Z.Y. (17), E.T. (17) ve Ahmet C.K. (19) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Furkan Ö., E.T., Ahmet C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulandı.

Tekstil işçisinin öldüğü silahlı kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören'de tekstil işçisinin öldüğü silahlı kavga VİDEO

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kız meselesi yüzünden çıktığı tespit edilen kavgaya karışan Egemen Ü. de önceki gün gözaltına aldı.

Şüpheli Egemen Ü. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.