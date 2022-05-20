Güngören’de yankesicilik

Otel çıkışında 3 kişinin hedefi olan bir şahıs, bin 500 eurosunu çaldırdı. Şüpheliler olay sonrası gözaltına alınırken, yankesicilik anları kameralara yansıdı.

Tekstil malzemesi almak için Türkiye'ye gelen ve İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'ndeki bir otelde kalan şahıs, taksi beklediği sırada yanına gelen biri kadın 3 kişiyle konuşmaya başladı.

Şüphelilerden biri A.B.'ye yakınlarda döviz bürosu olup olmadığını sordu.

Bin 500 eurosunu kaptırdı

Bu sırada cebindeki dolarları çıkaran şüpheli A.B.'ye paralarının üzerindeki tırtıklı damgayı göstererek 'Sizin de paralarınız tırtıklı mı, döviz büroları kabul ediyor mu?' diye sordu. A.B., cebindeki 4 bin 500 euro parayı çıkararak bakması için şüpheliye verdi. Şüpheli, elindeki paranın altından bin 500 euroyu el çabukluğuyla çalarak sakladı. Geri kalan paraları ise sahibine veren şüpheli yanındakilerle beraber bölgeden ayrıldı.

Güngören'de bin 500 euroyu el çabukluğuyla çaldılar

Gözaltına alınıp serbest kaldılar

DHA'nın haberine göre odasına çıktığında durumu fark eden A.B., polise giderek şikayetçi oldu. Paraları alan şüphelilerin İran uyruklu K.F. (52), M.N.(33) ile G.B.(37) isimli kadın olduğu ortaya çıktı. Polis 3 şüpheliyi Zeytinburnu'nda gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.