Güngören'de yedek parça dükkanına girip akü çaldılar

Levyeyle kepenklerini açıp sürünerek içeri girdikleri iş yerinden 18 akü çalan hırsızlar, kameraya yakalandı.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerindeki otomobil yedek parçası satılan iş yeri, hırsızların hedefi oldu.

Geldikleri hafif ticari aracı iş yerinin önüne yanaştıran 5 kişi, ilk denemelerinde kepenkleri açamadı. 5 dakika sonra tekrar gelen şüpheliler, levye yardımıyla kepenkleri açıp iş yerine girdi.

18 AKÜ ÇALIP KAÇTILAR

'Sürüngen hırsızlar' saniyeler içinde 18 akü çalıp, geldikleri araçla kaçtı. Alarmın cep telefonuna mesaj göndermesi üzerine gelen iş yeri sahibi Süleyman Dikici, kepenklerin açıldığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Dikici, akülerin çalındığını görünce polise haber verdi. Polis ekipleri hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

"İÇERİ SÜRÜNEREK GİRMİŞLER"

İş yeri sahibi Süleyman Dikici, "Sabah 06.30 sıralarında iş yerimizin alarmı çalmış telefona mesaj geldi. İş yerine geldiğimizde hırsızlık olayının olduğunu gördük. Polis gelip gerekli incelemeleri yaptı. Bir araç içinde 4 kişi yere yatıp sürünerek içeri geliyorlar. Kepengi levye ile açıyorlar mevcut olan aküleri çalıyorlar. Bir kez geliyorlar açmaya çalışıyorlar açamıyorlar geri gidip tekrar geri geliyorlar. İkinci seferde başarılı oluyorlar. 10 bin lira üzerinde zararımız oldu." dedi.

Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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