Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
686.061
2.53%
BTXN Coin
36.45
-1.91%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Güngören'deki spor salonu hırsızını akbili ele verdi

    Spor salonundan iki ayrı hırsızlık gerçekleştiren ve toplamda 58 bin lira çalan hırsız, toplu taşımayla evine giderken kullandığı İstanbulkart bilgileriyle kimliği tespit edilip yakalandı.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 16:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güngören'deki spor salonu hırsızını akbili ele verdi

    İstanbul Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir spor salonunda 7 ve 12 Mart tarihlerinde iki hırsızlık olayında M.C.B. ve B.Ş. isimli kişilere ait toplamda 1465 dolar, 600 euro ve 26 bin 850 TL para çalındı.

    Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından spor salonundaki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

     

    SPOR SALONUNA KAYITLI DEĞİL

    Görüntüleri izleyen ekipler işyeri girişindeki personel kapısından giren şüphelinin, hızlı bir şekilde soyunma odasına girdiği belirledi.

    Bir süre sonra soyunma odasından çıkarak işyerinden ayrılan şüphelinin, toplu taşıma aracı kullanarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

    Kullanmış olduğu İstanbulkart bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen Y.C. isimli şüphelinin, spor salonuna kaydı olmadığı anlaşıldı.

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Şüpheli şahıs 28 Mart tarihinde Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Y.C.'ye yönelik yapılan sorgulamada 2 ayrı hırsızlık suçunu kendisinin işlediğini itiraf etti.

    Çalınan paralar şüpheliden temin edilerek sahiplerine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan Y.C.'ye sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulandı.

    Güngören deki spor salonu hırsızını akbili ele verdi #1

    Güngören deki spor salonu hırsızını akbili ele verdi #2

    Güngören deki spor salonu hırsızını akbili ele verdi #3

    Güngören deki spor salonu hırsızını akbili ele verdi #4


    İlginizi Çekebilir

    Yıllardır yanlış bilinen gerçek ortaya çıktı
    Dünya

    Yıllardır yanlış bilinen gerçek ortaya çıktı

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Apple, en yüksek geliri iPhone'lardan elde ediyor
    Teknoloji

    Apple, en yüksek geliri iPhone'lardan elde ediyor

    Görüş Bildir