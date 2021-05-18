Gürcistan'da veresiye alkol kavgası

Gürcistan'da bir markette veresiye alkol isteyen saldırganlar ile market çalışanları arasında kavga çıktı.

Gürcistan’ın Kvemo Kartli bölgesindeki Dmanisi kasabasında bulunan “Ömer” isimli markete giren saldırganlar veresiye alkol istedi.

Veresiye satış yapmadıklarını söyleyen tezgahtara hakaretler yağdıran şüpheliler daha sonra tezgahtarın yaşlı akrabasını darp ettiler.

“VERESİYE ALKOL İSTEDİLER”

Olay ile ilgili konuşan tezgahtar Saide İsmayilova, "Mağazaya giren gençler veresiye alkol istediler. Marketin sahibi burada değildi, ben de bunun imkânsız olduğunu söyledim. Fakat onlar bana hakaret ettiler ve beni tehdit ettiler. Sonra sarhoş gençler yanıma gelen yaşlı kayınpederime de hakaretler ederek kendisini dövdüler.” dedi.

MARKETE 60 KİŞİ İLE SALDIRDILAR

Polisin ihbarın ardından yerine geldiğini ifade eden İsmayilova, ifade için karakola gittiklerini söyledi.

Karakolda işlemler devam ederken marketlerine saldırıldığını söyleyen tezgahtar, “Biz karakoldayken markete saldıran yaklaşık 60 kişilik bir grup ile çevredeki vatandaşlar arasında arbede yaşandı" ifadelerinde bulundu.

Gürcistan polisi tarafından yapılan açıklamada 8 kişinin gözaltına alındığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedilirken, olayda kaç kişinin yaralandığı ise açıklanmadı.