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- Güvenlik görevlisi Başakşehir'de kuryelere saldırdı
Güvenlik görevlisi Başakşehir'de kuryelere saldırdı
- DHA
- 10.01.2022 - 23:51
- Güncelleme : 11.01.2022 - 01:51
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir sitenin girişinde sipariş getiren kuryeler, bir süre bekledikten sonra kapının açılmaması üzerine kornalarına bastı.
Korna seslerini duyan güvenlik görevlisi ile kuryeler arasında tartışma çıktı.
KURYELERİN MOTORLARINI TEKMELEDİ
Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlisi kuryelerin motorlarını tekmeleyerek zarar vermeye başladı. Kuryeler ise durumu polis ekiplerine bildirdikten sonra o anları cep telefonuyla kaydetmeye çalıştı.
Güvenlik görevlisi Başakşehir'de kuryelere saldırdı VİDEO
KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN KURYELERE SALDIRDI
Kendisini görüntülediklerini gören güvenlik görevlisi, bu kez de kuryelere saldırdı. Güvenlik görevlisini çevredekiler sakinleştirdi. Güvenlik görevlisinin kendisini görüntüleyen kuryelere saldırdığı anlar, kuryelerin cep telefonu kamerasına yansıdı.