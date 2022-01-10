Başakşehir'de, bir sitenin güvenlik görevlisi ile motosikletli kuryeler arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir sitenin girişinde sipariş getiren kuryeler, bir süre bekledikten sonra kapının açılmaması üzerine kornalarına bastı.

Korna seslerini duyan güvenlik görevlisi ile kuryeler arasında tartışma çıktı.

KURYELERİN MOTORLARINI TEKMELEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlisi kuryelerin motorlarını tekmeleyerek zarar vermeye başladı. Kuryeler ise durumu polis ekiplerine bildirdikten sonra o anları cep telefonuyla kaydetmeye çalıştı.

Güvenlik görevlisi Başakşehir'de kuryelere saldırdı VİDEO

KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN KURYELERE SALDIRDI

Kendisini görüntülediklerini gören güvenlik görevlisi, bu kez de kuryelere saldırdı. Güvenlik görevlisini çevredekiler sakinleştirdi. Güvenlik görevlisinin kendisini görüntüleyen kuryelere saldırdığı anlar, kuryelerin cep telefonu kamerasına yansıdı.













