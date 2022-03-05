Güzellik merkezi, müşterileri sözleşmelerle oynayarak dolandırdı

Kampanya var yalanıyla 600 liralık sözleşme imzalatarak bin 600 liraya çevirdikleri ve avukat taklidiyle ödeme talep ettikleri belirlenen güzellik merkezi çalışanları yakalandı.

Bir güzellik merkezinin şubeleri tarafından dolandırıldığını öne süren çok sayıda kişi, polise başvurdu.

Bunun üzerine Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 3,5 ay süren teknik takipte, güzellik merkezinin 18 ildeki şubelerinde yönetici ve çalışan 43 kişinin vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Kırşehir merkezli 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. İş yerlerinden yapılan aramamalarda 200'ye yakın abonelik sözleşmesi ele geçirildi.

4 DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.Ş., B.E., S.A. ve E.A. tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOYALARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada, güzellik merkezi çalışanlarının kendilerini stajyer öğrenci olarak tanıtıp şubelerin önünde broşür dağıtarak çok sayıda kişiyi kampanya var diyerek abone yaptığı, ardından sözleşmeler üzerinde oynama yapıp, anlaşılan rakamı yükselttikleri belirlendi. Bazı çalışanların da bu kişileri arayarak avukat olduklarını söylediği, parayı ödemedikleri takdirde, haciz işlemi başlatacaklarını belirterek tehdit ettikleri tespit edildi.

SAVCILIK İFADELERİNE ULAŞILDI

Tutuklanan şüphelilerden birinin mahkemede verdiği ifadede, “Şubemizde çalıştırılmak üzere aldığımız kişileri vatandaşlara kendilerini stajyer öğrenci gibi tanıtmalarını sağladık. Şubemizin önünde kampanya varmış gibi ellerinde broşürlerle vatandaşları ofisimize davet ettik. Stajyer öğrenci kimliğindeki kişiler mağdur rolü yaparak vatandaşların güzellik merkezimizden yaptıracakları işlemler karşılığında prim usulü çalıştıklarını ve sözleşmeleri imzaladıkları takdirde kampanyadan yararlanmasalar dahi sözleşmenin adli hükmü olmadığını söylettirdik. Vatandaşlar da sözleşmeyi imzaladıktan sonra şubemizde çalışan diğer şahısları da vatandaşları aratarak 'ben avukatım, Cumhuriyet savcısıyım' diyerek tanıttırdık. 'Eğer anlaşma yaptığınız tutarları ödemezseniz evinize haciz gelecek' diyerek kimisinden 600 TL olarak anlaştığımız rakamları 1600 TL olarak aldık, kimisine de sözleşme imzalandığı tarihten tüketici hakem heyetinin 7 günlük itiraz süresinin geçmesini bekledikten sonra da haciz kararı başlattık." dedi.

İŞTEN ATILMA TEHDİDİ

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheliler ise ifadelerinde, suçsuz olduklarını, yöneticilerinin ‘İşten atarız’ tehdidiyle olaya karıştıklarını söyledi.













