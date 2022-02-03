Habur Gümrük Kapısı'nda 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda otobüsle Türkiye'ye sokulmak istenen 57 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı otobüs, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli olarak değerlendirildi.

X-ray tarama cihazına sevk edilen araç, daha sonra arama hangarına alınarak, narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi.

SIVI ANALİZ EDİLDİ

2 narkotik dedektör köpeğinin de aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine buralar açılarak arandı.

Bagajda bulunan 3 mavi bidonun şüphe çekmesi üzerine içindeki sıvı analiz edildi.

2 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bidonlardaki kristalize sıvı çözeltiden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizinde metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyonda, araçta bulunan 2 yabancı uyruklu, gözaltına alınırken, otobüse de el koyuldu.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.