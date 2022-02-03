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- Habur Gümrük Kapısı'nda 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Habur Gümrük Kapısı'nda 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi
- DHA
- 03.02.2022 - 11:06
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı otobüs, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli olarak değerlendirildi.
X-ray tarama cihazına sevk edilen araç, daha sonra arama hangarına alınarak, narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi.
SIVI ANALİZ EDİLDİ
2 narkotik dedektör köpeğinin de aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine buralar açılarak arandı.
Bagajda bulunan 3 mavi bidonun şüphe çekmesi üzerine içindeki sıvı analiz edildi.
2 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bidonlardaki kristalize sıvı çözeltiden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizinde metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.
Operasyonda, araçta bulunan 2 yabancı uyruklu, gözaltına alınırken, otobüse de el koyuldu.
Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.