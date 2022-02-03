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    Habur Gümrük Kapısı'nda 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda otobüsle Türkiye'ye sokulmak istenen 57 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 11:06
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    Habur Gümrük Kapısı'nda 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı otobüs, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli olarak değerlendirildi.

    X-ray tarama cihazına sevk edilen araç, daha sonra arama hangarına alınarak, narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi.

    SIVI ANALİZ EDİLDİ

    2 narkotik dedektör köpeğinin de aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine buralar açılarak arandı.

    Bagajda bulunan 3 mavi bidonun şüphe çekmesi üzerine içindeki sıvı analiz edildi.

    Habur Gümrük Kapısı nda 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi #1

    2 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Bidonlardaki kristalize sıvı çözeltiden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizinde metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

    Operasyonda, araçta bulunan 2 yabancı uyruklu, gözaltına alınırken, otobüse de el koyuldu.

    Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

    Habur Gümrük Kapısı nda 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi #2

    Habur Gümrük Kapısı nda 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi #3


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