Kocaeli’de 20 yıl önce 3 kişinin öldürülmesi olayında parmağı olduğu iddiasıyla yargılanan suç örgütü lideri Hadi Özcan, 75 yıl hapis cezası aldı. Özcan cezayı duyunca, “Vicdan azabı çekersiniz” dedi.

Yeraltı dünyasında adı geçen ve dönemin kara kutusu olarak bilinen suç örgütü lideri Hadi Özcan; Nizamettin Keskin, Sürmeli Göçer ve Fehmi Göçer’in 1994 yılında Kocaeli’de öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Yurt dışında olan ve 2020 yılında yakalanan Hadi Özcan’ın duruşması bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrardan görüldü.

“ÜZERİME ATILI SUÇU KABUL ETMİYORUM”

Duruşmaya sanık avukatları, ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan Hadi Özcan ve ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanan Zafer Yanık katıldı.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Hadi Özcan, “Ben hayatımda bir tek Reşat Yüksel’i öldürdüm. Reşat benim çocukluk arkadaşımdı. Ben ne maktulleri ne de failleri tanıyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum.” dedi.

AYRI AYRI 75’ŞER YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerinin ardından Nizamettin Keskin, Sürmeli Göçer ve Fehmi Göçer’i öldüren Zafer Yanık ve maktullerin öldürülmesini azmettiren Hadi Özcan’ın ayrı ayrı 75’şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

“VİCDAN AZABI ÇEKERSİNİZ”

Cezayı duyan Hadi Özcan, mahkeme başkanına hitaben “Yapmayın pişman olursunuz, ben bu suçu işlemedim. Vicdan azabı çekersiniz.” dedi.