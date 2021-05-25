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    Hadımköy’de hafriyat kamyonu, ters yönde hızla ilerledi

    Ters yöne giren hafriyat kamyonu, aşırı hız yaparak trafiği tehlikeye attı. Yaşanan anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • DHA
    • 25.05.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 11:48
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    Hadımköy’de hafriyat kamyonu, ters yönde hızla ilerledi

    İstanbul Arnavutköy ilçesi Hadımköy bağlantı yolunda bir hafriyat kamyonu, sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde ters yöne girdi.

    Akan trafik içerisinde sağından ve solundan geçen araçlara aldırış etmeyen hafriyat kamyonu sürücüsü, aşırı hız yaparak hem kendi hem diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

    GÖZDEN KAYBOLDU

    Korku dolu anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Trafik kurallarını ihlal eden sürücü, hızla ilerlediği yolda gözden kayboldu.

    Hadımköy’de hafriyat kamyonu, ters yönde hızla ilerledi VİDEO

    Hadımköy’de hafriyat kamyonu, ters yönde hızla ilerledi #1

    Hadımköy’de hafriyat kamyonu, ters yönde hızla ilerledi #2

    Hadımköy’de hafriyat kamyonu, ters yönde hızla ilerledi #3

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