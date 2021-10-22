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- Hadımköy'de iki otomobil sürücüsü yarışırken böyle kaza oldu
Hadımköy'de iki otomobil sürücüsü yarışırken böyle kaza oldu
- DHA
- 22.10.2021 - 21:35
- Güncelleme : 22.10.2021 - 21:39
İstanbul'da Hadımköy Çatalca yolunda iki otomobil sürücüsü birbirleriyle yarışarak, yolda süratli bir şekilde ilerledi.
Yarış sırasında otomobillilerden biri önündeki bir başka otomobile çarptı.
ŞANS ESERİ YARALANMADILAR
Çarpışan iki otomobil de hasar görürken, iki sürücü de şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
Yarıştaki diğer otomobilin sürücüsü kazaya aldırmayıp durmayarak, aracıyla uzaklaştı.
Bildirilmesi üzerine sevk edilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Hadımköy'de iki otomobil sürücüsü yarışırken böyle kaza oldu VİDEO
KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA
Kaza anı arkadan gelen yoldaki başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, hızla ilerleyen iki otomobilden birinin önündeki otomobile çarptığı, çarpmanın etkisiyle otomobillerin savrulduğu görülüyor.
Yarış yapan diğer otomobil sürücüsünün kazaya rağmen durmayarak yoluna devam ettiği kameraya yansıyor.