Euro
11.1984
1.07%
Dolar
9.6071
1.13%
Altın
554.28
1.66%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
586.430
-1.91%
BTXN Coin
21.29
0.09%
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Hadımköy'de iki otomobil sürücüsü yarışırken böyle kaza oldu

    Sürat yaparak yarışan sürücülerin kaza yaptığı anlar başka bir araçta bulunan kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 22.10.2021 - 21:35
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 21:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadımköy'de iki otomobil sürücüsü yarışırken böyle kaza oldu

    İstanbul'da Hadımköy Çatalca yolunda iki otomobil sürücüsü birbirleriyle yarışarak, yolda süratli bir şekilde ilerledi.

    Yarış sırasında otomobillilerden biri önündeki bir başka otomobile çarptı.

    ŞANS ESERİ YARALANMADILAR

    Çarpışan iki otomobil de hasar görürken, iki sürücü de şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

    Yarıştaki diğer otomobilin sürücüsü kazaya aldırmayıp durmayarak, aracıyla uzaklaştı.

    Bildirilmesi üzerine sevk edilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Hadımköy'de iki otomobil sürücüsü yarışırken böyle kaza oldu VİDEO

    KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

    Kaza anı arkadan gelen yoldaki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, hızla ilerleyen iki otomobilden birinin önündeki otomobile çarptığı, çarpmanın etkisiyle otomobillerin savrulduğu görülüyor.

    Yarış yapan diğer otomobil sürücüsünün kazaya rağmen durmayarak yoluna devam ettiği kameraya yansıyor.

    Hadımköy de iki otomobil sürücüsü yarışırken böyle kaza oldu #1

    Hadımköy de iki otomobil sürücüsü yarışırken böyle kaza oldu #2

    Hadımköy de iki otomobil sürücüsü yarışırken böyle kaza oldu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir