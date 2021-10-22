Hadımköy'de iki otomobil sürücüsü yarışırken böyle kaza oldu

Hadımköy'de iki otomobil sürücüsü yarışırken böyle kaza oldu

Sürat yaparak yarışan sürücülerin kaza yaptığı anlar başka bir araçta bulunan kameraya yansıdı.

İstanbul'da Hadımköy Çatalca yolunda iki otomobil sürücüsü birbirleriyle yarışarak, yolda süratli bir şekilde ilerledi.

Yarış sırasında otomobillilerden biri önündeki bir başka otomobile çarptı.

ŞANS ESERİ YARALANMADILAR

Çarpışan iki otomobil de hasar görürken, iki sürücü de şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Yarıştaki diğer otomobilin sürücüsü kazaya aldırmayıp durmayarak, aracıyla uzaklaştı.

Bildirilmesi üzerine sevk edilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hadımköy'de iki otomobil sürücüsü yarışırken böyle kaza oldu VİDEO

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı arkadan gelen yoldaki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hızla ilerleyen iki otomobilden birinin önündeki otomobile çarptığı, çarpmanın etkisiyle otomobillerin savrulduğu görülüyor.

Yarış yapan diğer otomobil sürücüsünün kazaya rağmen durmayarak yoluna devam ettiği kameraya yansıyor.









