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Hadımköy’de iki tır çarpıştı: 2 yaralı
- İHA
- 22.04.2021 - 12:51
- Güncelleme : 22.04.2021 - 13:07
İstanbul Hadımköy'de, Hasan Kaya'nın kullandığı 07 FOG 01 plakalı tırın dorsesi, seyir halindeyken yol kenarındaki refüje düştü.
Tırın devrilmemesi için panikle manevralar yapan Kaya, karşı yönden gelen Bobirjon Ergashev kontrolündeki tır ile kafa kafaya çarpıştı.
SÜRÜCÜLER YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle yabancı uyruklu şoförün kontrolündeki tır yan yatarak yoldan çıktı. İki sürücünün yaralandığı kazada, yan yatan tırın sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü kısa süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarttı.
Yabancı uyruklu sürücü, olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yabancı uyruklu sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Hadımköy’de iki tır çarpıştı: 2 yaralı VİDEO