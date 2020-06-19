Hadımköy'de midibüs devrildi: 10 yaralı

Servis midibüsünün bir araç ile çarpışması sonucu midibüste bulunan 10 kişi yaralandı.

İstanbul TEM otoyolu Hadımköy mevkiinde, seyir halinde olan bir servis midibüsü, başka bir araç ile çarpışarak devrildi.

10 YARALI

Kaza sonucu ilk belirlemelere 10 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.