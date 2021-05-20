Hadımköy'deki çakarlı magandanın cezası belli oldu

Trafikte bıçakladığı kişinin şikayetinden vazgeçtiği çakarlı minibüs sürücüsü Muhammed Enes Uysal, iki ayrı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Uysal, tahliye edildi.

İstanbul Arnavutköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras’ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal’ın yargılandığı davada karar çıktı.

Son duruşmaya, müşteki Aras ile Muhammet Enes Uysal ve avukatları katıldı.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Son sözleri sorulan Dadaş Aras, şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Aras, şikayetinden vazgeçmesine gerekçe olarak da Uysal'ın ailesinin gelip özür dilemesini gösterdi.

Aras, “Oğullarının pişman olduğunu söylediler.” dedi.

SMA’LI HASTALARA BAĞIŞ YAPTI

Dadaş Aras, Uysal'ın ailesinden SMA'lı hastalar için 30 bin TL bağış yapmasını istediklerini, onların da kabul ettiğini söyledi. Aras, “Bağış olarak 30 bin TL’yi SMA hastalarına yatırdıkları için şikayetimizden vazgeçtik.” dedi.

MAHKEME 8 YIL 4 AY CEZA VERİP, TAHLİYE ETTİ

Bu ifadeler üzerine mahkeme heyeti, 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Muhammed Enes Uysal’a kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hüviyetinden alıkoyma suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Kararla birlikte cezaevinde yattığı sürenin değerlendirildiği Muhammet Enes Uysal’ın tahliyesine hükmedildi.

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