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    Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı’nı şehit eden polisin cezası belli oldu

    Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 17:14
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    Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı’nı şehit eden polisin cezası belli oldu

    Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, 13 Temmuz 2021'de Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i, yemekhanede silahla ateş ederek şehit etmişti.

    Çulcu, olay yerindeki polisler tarafından ayağından vurularak yakalanmıştı.

    ‘DİYECEK BİR ŞEYİM YOK’

    Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Çulcu, avukatları ve yakınları katıldı.

    Son savunması istenen sanık Çulcu, diyecek bir şeyi olmadığını söyledi.

    Duruşmada hazır bulunan Cevher ailesinin avukatı ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Cevher'in eşi, sanığın cezalandırılmasını istedi.

    Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı’nı şehit eden polisin cezası belli oldu #1

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

    Mahkeme heyeti, sanık Çulcu'yu, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

    OLAY

    Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu iddiaya göre, birlikte görev yaptığı kadın komiseri rahatsız etmiş, aralarındaki tartışma sonrasında İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, konuyla ilgili polis memur Çulcu hakkında tutanak düzenlemişti.

    Yaşananların ardından polis memuru Nasuh Çulcu öğle yemeği sırasında beylik tabancısını çıkartarak yemekhanede bulunan Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e iki el ateş etmiş, omuz ve başına isabet eden kurşunlarla yaralanan Hasan Cevher, kaldırıldığı hayatını kaybetmişti.

    Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı’nı şehit eden polisin cezası belli oldu #2

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