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    Hakkari'de 127 kilogram eroin ele geçirildi

    Hakkari'nin Yüksekova güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda127 kilogram eroin ele geçirildi.
    • İHA
    • 10.04.2022 - 03:09
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    Hakkari'de 127 kilogram eroin ele geçirildi

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birliklerince Yüksekova ilçesi Türkiye-İran sınır hattında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

    127 kilogram eroin

    Düzenlenen operasyonda 127 kilogram eroin ele geçirildi.

    Hakkari de 127 kilogram eroin ele geçirildi #1


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