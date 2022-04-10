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Hakkari'de 127 kilogram eroin ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda127 kilogram eroin ele geçirildi.
- İHA
- 10.04.2022 - 03:09
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birliklerince Yüksekova ilçesi Türkiye-İran sınır hattında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.
127 kilogram eroin
Düzenlenen operasyonda 127 kilogram eroin ele geçirildi.