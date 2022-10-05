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    Hakkari'de 15 gündür kayıp olan kadının cansız bedenine ulaşıldı

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 15 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Necibe Yücedağ’ın cansız bedeni bulundu.
    • 05.10.2022 - 20:31
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 20:38
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    Hakkari'de 15 gündür kayıp olan kadının cansız bedenine ulaşıldı

    Hakkari'de Yüksekova ilçesinin Yeşildere Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Necibe Yücedağ (67) 21 Eylül’de evinden çıkmış ve kendisinden 15 gündür haber alınamıyordu.

    İlçede kayıp olarak aranan Yücedağ’ın bugün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı.

    İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Aksu köyü yakınlarında ki su kanalında köylüler tarafından bulunan ceset yetkililere bildirildi.

    İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulundu

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye ve Yücedağ’ın yakınları gitti.

    Yapılan inceleme sonucu cesedin Yücedağ’a ait olduğu tespit edildi.

    İHA'nın aktardığına göre Yücedağ'ın cansız bedeni Yüksekova Devlet Hastanesinin morguna kaldırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Hakkari'de 15 gündür kayıp olan kadının cansız bedenine ulaşıldı VİDEO

    Hakkari de 15 gündür kayıp olan kadının cansız bedenine ulaşıldı #1

    Hakkari de 15 gündür kayıp olan kadının cansız bedenine ulaşıldı #2

    Hakkari de 15 gündür kayıp olan kadının cansız bedenine ulaşıldı #3

    Hakkari de 15 gündür kayıp olan kadının cansız bedenine ulaşıldı #4

    Hakkari de 15 gündür kayıp olan kadının cansız bedenine ulaşıldı #5


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