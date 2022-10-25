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    Hakkari'de 18 kilo eroin ele geçirildi

    Yüksekova'da bir adreste yapılan aramada 18 kilogram eroin ele geçirildi.
    • 25.10.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 16:31
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    Hakkari'de 18 kilo eroin ele geçirildi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...

    Bir ikamette esrar bulunduğuna dair ihbar alan ekiplerin yaptığı aramada,18 kilogram eroin ele geçirildi.

    Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti"suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    3 şüpheliye adli işlem uygulandı

    İHA'nın haberine göre, açıklamada, "Yüksekova ilçesinde yapılan ikamet aramasında daralı ağırlığı 18 kilogram eroin maddesi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan 2 adet tüp, 2 adet ısıtıcı, 2 adet eldiven, 1 adet saç levha, 1 adet hassas terazi ele geçirilmiş olup, 3 şüpheli hakkında gerekli adli tahkikata başlanmıştır." denildi.

    Hakkari de 18 kilo eroin ele geçirildi #1


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