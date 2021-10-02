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- Hakkari'de 20 yaşındaki Türkan, koronaya yenildi
Hakkari'de 20 yaşındaki Türkan, koronaya yenildi
Aşı olmadığı öğrenilen genç kız, yaklaşık bir aylık mücadelesinin ardından doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.
- İHA
- 02.10.2021 - 16:47
- Güncelleme : 02.10.2021 - 16:54
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde koronavirüse yakalanan ve yaklaşık bir aydır Van’da tedavi gören Türkan Abo (20), hayata tutunamadı.
AŞI OLUN ÇAĞRISI
Konuyla ilgili bilgi veren Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Akrabam olan Türkan Abo maalesef yakalandığı Covid-19 hastalığıyla 1 aydır mücadele ediyordu. Doktorların bütün müdahalelerine rağmen maalesef hayata tutunamayan Türkan, aramızdan ayrıldı. Bütün hemşehrilerimizden ricamız lütfen aşılarınızı yapın. Bu hastalıkla mücadele edeceğimiz en büyük silah, aşıdır. Herkes aşılarını lütfen ihmal etmesin” dedi.