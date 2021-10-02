Haberler

3. Sayfa Haberleri

Hakkari'de 20 yaşındaki Türkan, koronaya yenildi

Hakkari'de 20 yaşındaki Türkan, koronaya yenildi

Aşı olmadığı öğrenilen genç kız, yaklaşık bir aylık mücadelesinin ardından doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.