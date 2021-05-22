Hakkari'de 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava destekli operasyonda toprağa gömülü halde 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

TOPLAM 22 KİLO 900 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari Yüksekova ilçesinde hava destekli düzenlenen operasyonda toplamda 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.