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    Hakkari'de 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava destekli operasyonda toprağa gömülü halde 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
    • AA
    • 22.05.2021 - 04:22
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    Hakkari'de 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

    Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

    TOPLAM 22 KİLO 900 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

    Hakkari Yüksekova ilçesinde hava destekli düzenlenen operasyonda toplamda 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

    Olayla ilgili polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

    Hakkari de 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi #1

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