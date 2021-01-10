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- Hakkari'de 22 yaşındaki genç, koronavirüse yenik düştü
Hakkari'de 22 yaşındaki genç, koronavirüse yenik düştü
Çukurca'da yaşayan 22 yaşındaki Zilan, salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.
- İHA
- 10.01.2021 - 16:12
- Güncelleme : 10.01.2021 - 16:18
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ikamet eden 22 yaşındaki Zilan Çetinkaya'dan acı haber geldi.
Diyabet hastası olan Çetinkaya, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı tedavi altına alındı.
YOĞUN BAKIMDAYDI
3 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Salgına yenik düşen genç kızın cenazesi, Çukurca ilçesinde toprağa verildi.