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    Hakkari'de 22 yaşındaki genç, koronavirüse yenik düştü

    Çukurca'da yaşayan 22 yaşındaki Zilan, salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 10.01.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 16:18
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    Hakkari'de 22 yaşındaki genç, koronavirüse yenik düştü

    Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ikamet eden 22 yaşındaki Zilan Çetinkaya'dan acı haber geldi.

    Diyabet hastası olan Çetinkaya, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı tedavi altına alındı.

    YOĞUN BAKIMDAYDI

    3 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Salgına yenik düşen genç kızın cenazesi, Çukurca ilçesinde toprağa verildi.

    Hakkari de 22 yaşındaki genç, koronavirüse yenik düştü #1

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