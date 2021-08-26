Hakkari’de 25 kilo 600 gram uyuşturucu yakalandı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik olarak çalışmalar kapsamında, bir araç için yapılan aramalarda, toplam 25 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik olarak çalışmalar yürüten İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Yüksekova ilçesinde şüpheli bir araçta aramalar yaptı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda, 13 kilo 700 gram eroin maddesi ile 11 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Olaya ilişkin Hakkari Valiliği şu açıklamayı yaptı:

“İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 25 Ağustos 2021 günü Yüksekova ilçesinde tespiti yapılan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 13 kilo 700 gram eroin maddesi ile 11 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir.”