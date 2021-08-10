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- Hakkari’de 318 kilo esrar ele geçirildi
Hakkari’de 318 kilo esrar ele geçirildi
Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, toprağa gizlenmiş 318 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
- İHA
- 10.08.2021 - 08:27
- Güncelleme : 10.08.2021 - 09:14
Hakkari kırsalında terör örgütünün finans kaynağına darbe vuruldu.
318 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 9 Ağustos 2021 günü merkez Ördekli köyü kırsal alanında gizlenmiş vaziyette; 4 adet büyük jelikan ve 3 adet küçük bidon içerisinde toplam 318 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
TAHKİKAT SÜRÜYOR
Hakkari Valiliği, konu ile ilgili adli tahkikat devam ettiğini bildirdi.