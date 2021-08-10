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Hakkari’de 318 kilo esrar ele geçirildi

Hakkari’de 318 kilo esrar ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, toprağa gizlenmiş 318 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.